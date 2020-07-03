Manuel Pellegrini'den haber var! Fenerbahçe...

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe, bu kapsamda gündemine aldığı isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi. Deneyimli çalıştırıcının menajeri, Real Betis ile görüştüğünü doğruladı ve İspanyol takımına göz kırptı.

Fenerbahçe'nin birçok kez görüşme sağladığı ve yeni sezonda takımın başına getirmeyi amaçladığı Manuel Pellegrini'den kötü haber geldi. Dünyaca ünlü teknik adamın İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Tecrübeli hocanın menajeri, yaptıkları görüşmenin ardından İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Pellegrini, Betis'in projesini beğendi" dedi ve anlaşmanın sinyalini verdi.

Betis Sportif Direktörü Alexis ise Pellegrini, yeni teknik direktör sorulunca, "Önemli ilerlemeler kaydedildi, bizi ateşleyecek bir teknik ekip getireceğiz. Taraftarlar takımdan maksimumu alacak bir hocanın geleceğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.

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