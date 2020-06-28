28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Muriqi daha ne yapsın!

Muriqi daha ne yapsın!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, karşısında kazanılan 3 puanda büyük pay sahibiydi. 70. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 17. golünü kaydetti.

Muriqi böylece 3, kez kariyer rekorunu egale etti. Daha önce 2015/16'da , 2018/19'da formalarıyla 17 gol atan Muriç, F.Bahçe'de bu sayıya şimdiden ulaştı. Vedat Muriç bu sezon bir gol atarsa kariyer rekoru kıracak.

HASAN ALİ'DEN BİR İLK!

Tecrübeli krampon dün golün yanı sıra Ozan'ın ilk sayısında da asisti yapan isimdi. Muriqi böylece bu sezonki gol pasını da 5'e yükseltti. Öte yandan Muriqi'nin gol pasını veren da bu sezon bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki sol bek, 'deki ilk asistini gerçekleştirdi. Hasan Ali maç sonrası "Mevcut şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı. Zorlandık ama istediğimizi aldık. Umarım kalan süreyi en az kayıpla geçeriz" dedi.

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