Muriqi daha ne yapsın!
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Yeni Malatyaspor karşısında kazanılan 3 puanda büyük pay sahibiydi. 70. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 17. golünü kaydetti.
Muriqi böylece 3, kez kariyer rekorunu egale etti. Daha önce 2015/16'da Giresun, 2018/19'da Rize formalarıyla 17 gol atan Muriç, F.Bahçe'de bu sayıya şimdiden ulaştı. Vedat Muriç bu sezon bir gol atarsa kariyer rekoru kıracak.
HASAN ALİ'DEN BİR İLK!
Tecrübeli krampon dün golün yanı sıra Ozan'ın ilk sayısında da asisti yapan isimdi. Muriqi böylece bu sezonki gol pasını da 5'e yükseltti. Öte yandan Muriqi'nin gol pasını veren Hasan Ali Kaldırım da bu sezon bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki ilk asistini gerçekleştirdi. Hasan Ali maç sonrası "Mevcut şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı. Zorlandık ama istediğimizi aldık. Umarım kalan süreyi en az kayıpla geçeriz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı