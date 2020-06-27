28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan dirsek itirafı! "Gökhan Töre..."

Emre'den dirsek itirafı! Gökhan Töre...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında 'u 3-2 yenen , 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça 'ye gösterilen kırmızı kart damga vururken, karşılaşma sonrasında pozisyonla ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını söyledi.

kaptanı , Yeni Malatyasporlu ile hava topu mücadelesinin ardından yerde kalması ve rakibinin ikinci sarı kartla atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖKHAN TÖRE DİRSEK ATMADI"

Beyaz Tv'ye konuşan Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyonla ilgili olarak "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" ifadelerini kullandı.

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GEVREK: "KEŞKE SAHADA SÖYLESEYDİ"

Başkanı Adil Gevrek, Emre Belözoğlu'nun bu sözlerinin Beyaz TV'de aktarılmasının ardından canlı yayın sırasında "Keşke sahada bunu söyleseydi." derken "Emre Belözoğlu'na yakıştıramadım." açıklamasını yaptı.

Adil Gevrek ayrıca "Hakemlerde sıkıntı var. Kimse sorsan herkes dert yanıyor. Bence hakemler yeteneksiz ve korkaklar. Hak ve hukuk konusunda o korkularına yeni düşünüyorlar." dedi.

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