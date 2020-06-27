27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi: Sezon sonuna kadar savaşacağız

Maç sonrasında konuştu! Sonuna kadar savaşacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında 'u 3-2 yendi. Karşılaşma sonrası konuşan sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi, "Sezon sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 'u 3-2 yendiği maçta bir gol atan Vedat Muriqi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

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