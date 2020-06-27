Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu itirafı! "1 sene daha..."

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Karapınar, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu ile ilgili "1 sene daha futbol oynamasını isterdim." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, kazanmaları gereken bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını fakat hafta içinde talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Karapınar, bu sebeple rotasyonda sorun olduğunu ifade etti.

Simon Falette'in 2 gündür ağrı çektiğini ve doktorların oynamamasını önerdiğini anlatan Karapınar, "Gustavo'yu orada oynatmak zorunda kaldık. Rakip 10 kişi kalana kadar iyi mücadele ettik ama üretmede sıkıntılarımız vardı. Güzel bir gol attık fakat sonrasında mağlup duruma düştük. Sonradan oyuna soktuğumuz kaliteli ayaklar maçı çevirdi. Burada eksiklerimizi de gördük. Kasımpaşa maçında şanssız bir şekilde yenilmiştik. Bu maçta mücadeleden ödün vermedik. Üretmekte ve rotasyonda sıkıntılarımız var ama maçı kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE'NİN 1 SENE DAHA OYNAMASINI İSTERDİM"

Tahir Karapınar, futbolu bırakması gündemde olan Emre Belözoğlu'nun devam etmesinin önünden geçtiğini dile getirirken, şunları söyledi:

"Onun gibi oyuncular az yetişiyor. Emre'nin 1 sene daha oynamasını isterdim. Çok büyük bir karakter. Nitekim Volkan da öyle. Fenerbahçe için bunlar şans. Bunların kullanılması gerekiyor. Yetenekli futbolcu oyunun kaderini her zaman değiştirir. Yaşı kaç olursa olsun. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama işleri yoğun. Bütün sorumluluğu aldığı için antrenmanlara az çıkıyor. Bizle çok fazla çalışamıyor. Gelecek senenin planlamalarını yapıyor." diye konuştu.

Tahir Karapınar, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin ayağında büyük ihtimalle yırtık olduğunu da sözlerine ekledi.

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