27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım sezon sonu karar verecek

Sezon sonu karar verecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Sözleşmesi bitecek olan 'ın menajeri , kararlarını sezon bitince açıklayacaklarını söyledi.

"Birçok kulübün Hasan Ali'ye ilgisi var" diyen Türkcan, " ile yeni sözleşme imzalamadık hala. 10 gün önce Emre Belözoğlu ile görüştüm. Sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağız. İlgilenen diğer takımlarla da o zaman görüşeceğiz. Lig devam ederken böyle bir görüşme yapmak ne bana ne de oyuncuma yakışır. Sezon biter bitmez kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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