27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen: Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek

Transferi açıkladı! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gidecek
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2020

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'in, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan hakkında Fenerbahçe açıklaması yaptı.

Caner Erkin'in transfer süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.

G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, "Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.

F.Bahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncu ülkesine döndü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncu ülkesine döndü F.Bahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncu ülkesine döndü
Yıldız oyuncu imzayı resmen açıkladı! 1 yıl daha... Yıldız oyuncu imzayı resmen açıkladı! "1 yıl daha..."
F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! Yıldız isim imzayı attı... F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! Yıldız isim imzayı attı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör