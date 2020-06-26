Rıdvan Dilmen: Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin'in, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Caner Erkin hakkında Fenerbahçe açıklaması yaptı.

Caner Erkin'in transfer süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.





G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, "Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.

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