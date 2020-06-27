27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Alper Potuk'a Göztepe talip

Alper Potuk'a Göztepe talip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Kadroda düşünülmediği 'a talip oldu. ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini 'den alamadığı 'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi.

Kadroda düşünülmediği 'a talip oldu. ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini 'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi. Son sözü, ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk söyleyecek.

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