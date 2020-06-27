Kadroda düşünülmediği Alper Potuk'a Göztepe talip oldu. İzmir ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini Başakşehir'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi.

Kadroda düşünülmediği Alper Potuk'a Göztepe talip oldu. İzmir ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini Başakşehir'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi. Son sözü, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk söyleyecek.

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