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Ahmet Selim Kul: Zajc ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitti

Fenerbahçe'de Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Yönetimin bilgisi dahilinde izin alarak, ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitti" ifadelerini kullandı.
27.06.2020
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