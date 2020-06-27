27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı!

Fenerbahçe'de yıldız isim sakatlandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Son dakika haberine göre; 'de sakatlandı. Deneyimli oyuncu tedbir amaçlı ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

, sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sarı-lacivertlilerde stoper sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız... haberin devamı

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