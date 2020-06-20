20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mauricio Isla: Boca Juniors'tan teklif aldım

Teklif aldığı tek kulübü açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda biteccek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Şilili futbolcu ayrılığın ardından sosyal medyada soruları yanıtladı. Deneyimli sağ bek, sadece 'tan transfer teklifi aldığını belirtti.

Fenerbahçe ile anlaşarak yollarını ayıran Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın yapan tecrübeli oyuncu, taraftarlardan gelen sorulara yanıt verdi.

Yeni adresinin neresi olacağına ilişkin bilgiler de veren Isla, "Şu ana kadar yalnızca 'tan teklif aldım. Tabii ki orada oynamak isterim. Boca, tarihi olan bir kulüp. Hangi futbolcu Bombonera'da oynamak istemez ki" ifadelerini kullandı.

Yine de gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini bilmediğini söyleyen deneyimli sağ bek, ülkesinin takımlarından Universidad de Chile'de oynama ihtimaline ilişkin ise "Bu güzel bir hayal benim için. Çocukluğumdan beri destekliyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Isla, sarı lacivertli formayı 91 kez giymişti.

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