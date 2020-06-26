26 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

Corona virüsü nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Fenerbahçe'de futbolcular adeta harekete geçti. Sarı lacivertli ekipte Zajc ve Kruse'nin ardından yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Tolgay Arslan alacaklarından dolayı FIFA'ya gitti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:05
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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

Fenerbahçe, Max Kruse, maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

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Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...

Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

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