26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mert Çetin Verona'da

F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! Yıldız isim imzayı attı...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

ekiplerinden Fenerbahçe ve 'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacı 'den kötü haber geldi. Roma forması giyen yıldız isim Verona Kulübü ile anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan , daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor. Milliyer'in haberine göre; genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona'da geçireceği öğrenildi.

Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. ve Fenerbahçe ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.

FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi
Devletimiz yardımcı oldu Devletimiz yardımcı oldu
Liverpool taraftarı kutlamalara başladı! Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör