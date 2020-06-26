Mert Çetin Verona'da

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacı Mert Çetin'den kötü haber geldi. Roma forması giyen yıldız isim Verona Kulübü ile anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin, daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor. Milliyer'in haberine göre; genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona'da geçireceği öğrenildi.

Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.

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