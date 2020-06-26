26 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Berke Özer 1 yıl daha Westerlo'da

Yıldız oyuncu imzayı resmen açıkladı! 1 yıl daha...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

'nin ekiplerinden 'ya kiralık olarak gönderdiği genç eldiven , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 yıl daha takımda kaldığını açıkladı.

'nin genç kalecisi , kiralık olarak forma giydiği ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konu ile alakalı olarak Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2019-20 sezonunda 'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

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