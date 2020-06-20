20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum

Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.

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