Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Süper Lig'de bitime 6 maç kala şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, en az 4 nokta transfer yapmayı daha planlıyor. İşte hedefteki isimler...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 02:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 06:34 ABONE OL