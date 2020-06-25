25 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Süper Lig'de bitime 6 maç kala şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, en az 4 nokta transfer yapmayı daha planlıyor. İşte hedefteki isimler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 02:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 06:34
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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmış, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.

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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Yeni sezonda Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuştu.

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Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı.

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