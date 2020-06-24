Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten tecrübeli sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu bölge için aradığı ismi İspanya'da buldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 19:08 ABONE OL