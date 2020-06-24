24 Haziran 2020, Çarşamba

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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten tecrübeli sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu bölge için aradığı ismi İspanya'da buldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 19:08
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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Süper lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler sezon sonunda birçok yıldız isim ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Kanarya'da ayrılıklar ise sezon sonunda önce başlamıştı. Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Daha sonra Alman yıldız Max Kruse tek taraflı sözleşmesini feshederek camiaya büyük bir şok yaşatmıştı.

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Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe yolunda! Isla'nın yerine gelecek

Gelecek sezon şampiyonluk yarışı içinde olabilmek için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu sürüyor.

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