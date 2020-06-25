25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş'tan flaş beğeni! "Şampiyon takımlardan birine..."

Mert Hakan'dan flaş beğeni! Şampiyon takım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

'nin 'a çalımı atarak anlaşma sağladığı , resmi sosyal medya hesabından flaş bir beğeni yaptı. 25 yaşındaki oyuncu kendisi için atılan "Şampiyon takımlardan birine gidecek" tweetini beğendi.

Sezonun sona ermesiyle beraber 'ye resmi imzayı atması beklenilen , dikkat çeken bir harekette bulundu.

'un yıldızı, kendisi için 2017'de atılan bir twiti beğendi. O tweette, "Son 3 sezonda orta saha merkezde oynayıp 53 gol attı, şampiyon takımlardan birine gidecek yakın sürede." yazıyordu.

Daha sonra bu paylaşımı yapan kullanıcı, "Ne zaman öleceğini bilmiyorum, sene 2017" notuyla aynı tweeti paylaşırken, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı beğenilerine alması dikkat çekti.

Mert Hakan sonrası 2. bomba yolda! haberin devamı

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