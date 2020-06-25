25 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Son iki sezondur taraftarını hüsrana uğratan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon olacak kadrosu şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda Mert Hakan Yandaş'ı transfer eden Sarı Kanarya, 25 yaşındaki oyuncunun ardından bir isimle daha el sıkıştı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:15
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerin Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözloğlu, tranfer sezonunda bombaları bir bir patlatmayı planlıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

G.SARAY'A ÇALIMLA BAŞLADI
Emre Belözoğlu yönetiminde ilk gerçekleştirilen transfer sezonun en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş olmuştu.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

Sarı lacivertliler, oyuncunun Galatasaray ile anlaşmasına karşın devreye girmiş ve bu transferi bitirmişti.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

Mert Hakan Yandaş transferi henüz gündemden düşmemişken, bu kez Fenerbahçe'den 2. bomba geldi...

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

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