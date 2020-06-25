Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Son iki sezondur taraftarını hüsrana uğratan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon olacak kadrosu şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda Mert Hakan Yandaş'ı transfer eden Sarı Kanarya, 25 yaşındaki oyuncunun ardından bir isimle daha el sıkıştı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:15 ABONE OL