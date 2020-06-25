25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici'den büyük feda! Sözleşmesi uzatılırsa...

Mehmet Ekici'den büyük feda! Sözleşmesi uzatılırsa...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2020

Birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde bulunan Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda kalabilmek için büyük bir fedakarlığa hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran , o bölgeyi doldurabilmek adına sarı-lacivertli ekipten Mehmet Ekici'ye kancayı takmıştı. Yiğidolar dışında birçok Süper Lig ekibinin de peşinde olduğu Ekici'den flaş bir hamle geldi.

Takımda kalabilmek adına her yolu deneyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşında dev bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre yıldız orta saha, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atacak.

Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Mehmet Ekici, 2 asist kaydetti.

Yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim... Yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...
Cimbom'un istediği o isimle de görüştü! Emre ve Mert Hakan'dan sonra... Cimbom'un istediği o isimle de görüştü! Emre ve Mert Hakan'dan sonra...
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi... F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör