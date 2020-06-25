Mehmet Ekici'den büyük feda! Sözleşmesi uzatılırsa...
Birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde bulunan Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda kalabilmek için büyük bir fedakarlığa hazırlanıyor. İşte detaylar...
Yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor, o bölgeyi doldurabilmek adına sarı-lacivertli ekipten Mehmet Ekici'ye kancayı takmıştı. Yiğidolar dışında birçok Süper Lig ekibinin de peşinde olduğu Ekici'den flaş bir hamle geldi.
Takımda kalabilmek adına her yolu deneyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşında dev bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre yıldız orta saha, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atacak.
Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Mehmet Ekici, 2 asist kaydetti.
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