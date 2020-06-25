25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Max Kruse'den flaş paylaşım! Stuttgart'a mı transfer oldu?

Max Kruse paylaştı! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2020

Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ile sözleşmesini fesheden Alman yıldız , paylaşımıyla adından söz ettirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın tesislerinde görüldü.

'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan 'den flaş paylaşım...

Alman futbolcunun hesabından yaptığı paylaşımında, Stuttgart takımının tesislerinde olduğu görüldü.

Max Kruse Stuttgart tesislerinde!

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTI İDDİASI

31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibarıyla Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.

Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.

Yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mert Hakan'dan flaş beğeni! Şampiyon takım... Mert Hakan'dan flaş beğeni! "Şampiyon takım..."
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı... Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
Mert Hakan sonrası 2. bomba yolda! Mert Hakan sonrası 2. bomba yolda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör