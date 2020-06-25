25 Haziran 2020, Perşembe
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Max Kruse'den flaş paylaşım! Stuttgart'a mı transfer oldu?
Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alman yıldız Max Kruse, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın tesislerinde görüldü.
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'den flaş paylaşım...
Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Stuttgart takımının tesislerinde olduğu görüldü.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTI İDDİASI
31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibarıyla Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.
Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.
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