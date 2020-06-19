19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Tahir Karapınar: Bu taraftar sizi bırakmaz

Bu taraftar sizi bırakmaz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Fenerbahçe'nin emanetçi hocası , sezonun kalanı için oyuncularından ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Sarı-lacivertli hoca "7'de 7 yapıp bu sezon yaşattığıımız hayal kırıklığını bir nebze olsa taraftamıza unutturabiliriz. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurursak ligi daha üst sıralarda bitirme şansımız var. Bu taraftar sizi kaloy kolay yalnız bırakmaz. İnanıyorum ki tribünde olmasalar da bize sonuna kadar destek vereceklerdir" dedi.

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