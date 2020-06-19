Tahir Karapınar: Bu taraftar sizi bırakmaz

Fenerbahçe'nin emanetçi hocası Tahir Karapınar, sezonun kalanı için oyuncularından ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Sarı-lacivertli hoca "7'de 7 yapıp bu sezon yaşattığıımız hayal kırıklığını bir nebze olsa taraftamıza unutturabiliriz. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurursak ligi daha üst sıralarda bitirme şansımız var. Bu taraftar sizi kaloy kolay yalnız bırakmaz. İnanıyorum ki tribünde olmasalar da bize sonuna kadar destek vereceklerdir" dedi.

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