25 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Fenerbahçe 2017 yazında kadrosuna 180 bin Euro bedelle kattığı Eljif Elmas'ı, geçtiğimiz yaz İtalyan devi Napoli'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin scout ekipleri genç isimleri radarına alırken, bir isim konusunda 'Yeni Eljif Elmas olur' dedikleri belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:00
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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Bu sezon istikrarsız sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, maliyeti düşük genç yetenekleri de mercek altına alıyor.

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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Eljif Elmas'ını buldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Takvim'de yer alan habere göre bu isim, scout ekibinin uzun bir süredir takip ettiği ve "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri.

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Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan bu oyuncunun transferi için girişimde bulunulduğu öğrenildi.

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