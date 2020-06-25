Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...

Fenerbahçe 2017 yazında kadrosuna 180 bin Euro bedelle kattığı Eljif Elmas'ı, geçtiğimiz yaz İtalyan devi Napoli'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin scout ekipleri genç isimleri radarına alırken, bir isim konusunda 'Yeni Eljif Elmas olur' dedikleri belirtildi. İşte o isim ve detaylar...