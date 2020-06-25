25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

Son dakika haberine göre; 'de bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Genç isimde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi.

, 'nin antrenmanda sakatlandığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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