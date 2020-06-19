19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile adı anılan Manuel Pellegrini kimdir? Hangi takımlarda çalıştı? Yaşı kaç?

Fenerbahçe ile adı anılan Manuel Pellegrini kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Uzun zamandır teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de adaylar arasında de yer alıyor. Şilili antrenör Manuel Pellegrini'nin kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler Pellegrini hakkında araştırma yapıyor. Peki, Manuel Pellegrini kimdir? Hangi takımlarda çalıştı? Yaşı kaç?

Gelecek sezon için hoca arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Şilili teknik direktör 'nin menajeri yaptığı açıklama ile 'nin ilgisini doğrularken, futbolseverler de 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının kariyerini merak ediyor.

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, , Malaga, ve gibi üst düzey takımlarda görev aldı. Şu anda kulüpsüz olan Pellegrini'nin antrenörlük kariyeri oldukça başarılı...

MENAJERİ FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adamın menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe'nin teklifiyle alakalı şunları söylemişti:

Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok.

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