Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, dünya yıldızı futbolcuya imza attırmak için harekete geçti. İşte detaylar...