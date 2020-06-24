24 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, dünya yıldızı futbolcuya imza attırmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 00:17
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer dünya yıldızının transferinde birbirine rakip oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen iki takım Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i gündemine aldı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Sarı-lacivertliler, son olarak Mert Hakan Yandaş'ın transferi konusunda anlaşma sağlamış ve ezeli rakibine çalım atmıştı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara ikinci bir transfer çalımı atmak isterken, Cimbom rövanşı dünya yıldızı ile almayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Dünya yıldızı...

Katar Ligi takımlarından Al-Duhail forması giyen ancak takımından ayrılmaya karar veren 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu kaydedildi.

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