23 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan ve oyuncuya imza attırmak için gün sayan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun ardından 5 isme daha imza attırarak transferde ses getirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 22:45
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-laciverliler transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.


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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

Ajansspor'un haberine göre, büyük bir değişim iddiasıyla gelen ancak ilk iki sezonda istediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, 2020-21 sezonu için çok daha büyük oynuyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

Gelecek sezon sonunda seçimin de yapılacağı sarı lacivertlilerde, şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı.

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