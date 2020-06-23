Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...

2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan ve oyuncuya imza attırmak için gün sayan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun ardından 5 isme daha imza attırarak transferde ses getirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 22:45 ABONE OL