23 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Y. Malatyaspor'a hazırlanıyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2020

, 'in 29. haftasında BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 24 Haziran Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan'ın ardından... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan'ın ardından... F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan'ın ardından...
F.Bahçe'nin rekorları altüst oldu F.Bahçe'nin rekorları altüst oldu
Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Muriqi'ye Fransa'dan dev talip!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör