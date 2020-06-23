Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a hazırlanıyor

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezonlarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlarken, orta sahada Mert Hakan ile rekabet edecek iki futbolcunun transferi için de harekete geçildiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...