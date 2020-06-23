24 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic'ten ayrılık sonrası ilk açıklama geldi

Obradovic'ten ayrılık sonrası ilk açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Beko, sözleşmesi sona eren başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından açıklama yapan Sırp çalıştırıcı, hayatının en zor kararlarından birini verdiğini ve koçuk kariyerine 1 yıl ara verdiğini açıkladı.

Obradovic'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta Başkanımız , Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.

Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız 'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. Ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.

gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar."

ZELJKO OBRADOVIC

F.Bahçe'de Obradovic ile yollar ayrıldı haberin devamı

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