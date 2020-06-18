18 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni sağ bekini buldu! Isla'nın yerine...

Fenerbahçe yeni sağ bekini buldu! Isla'nın yerine...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2020

Ukrayna basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin 'da forma giyen 32 yaşındaki sağ bek Mykola Morozyuk ile prensipte anlaştığını iddia etti.

Ukrayna basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin 'un sağ beki Mykola Morozyuk ile prensipte anlaştığını iddia etti. 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon İstanbul'da forma giyeceği ve kalacağı evi bile seçtiği belirtildi.

Bu sezon 23 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Morozyuk, Sergiy Rebrov'un 'den eski öğrencisi.

Kafalar karıştı! 'Patron kim?' haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kruse başka dünyada! Kruse başka dünyada!
Kafalar karıştı! 'Patron kim?' Kafalar karıştı! 'Patron kim?'
F.Bahçe'den Serdar Aziz açıklaması F.Bahçe'den Serdar Aziz açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör