23 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezonlarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlarken, orta sahada Mert Hakan ile rekabet edecek iki futbolcunun transferi için de harekete geçildiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 21:13
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, gözler gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Yaz transfer dönemi için hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrar etmeyerek yeni sezonda zirve yarışını zorlamak istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Bu hedefle transferdeki somut adımlarını şimdiden atmaya başlayan Kanarya, önceliği genç ve gelecek vadeden oyunculara verdi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

İlk olarak İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur'un transferi için de İzmir ekibiyle anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvetin transferini önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken, Mert Hakan Yandaş transferinde de flaş gelişmeler yaşandı.

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