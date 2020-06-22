23 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe yanıtı!

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe yanıtı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, kendisine sorulan sorusuna "Bu konu ile ilgili bir şey söyleyemem, şu anda işime odaklıyım." yanıtını verdi.

Alanyaspor'da teknik direktör , ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık. 2. yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı ateşledik. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Yolumuza iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE CEVABI!

" ile görüşüp görüşmediği sorulan teknik adam, Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem, ben şu anda buradaki işime odaklıyım. Kupada oynayacağımı bir final var, ilk 5'in içine girme amacımız var. Sadece buna konsantreyim şu anda." ifadelerini kullandı.

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