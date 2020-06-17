17 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Jailson faciası

Jailson faciası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Stoperde oynayan sambacı yine saç baş yoldurdu. Jailson, Sörloth’un 2. golü öncesi Ekuban’a eskortluk edip yenen golün baş sorumlusu oldu.

F.Bahçelileri bu sezon en çok kızdıran isimlerin başında şüphesiz Jailson geliyor. Stoperdeki eksiklik nedeniyle mecburen savunmanın göbeğinde görev alan futbolcu, dün yine yavaşlığının cezasını çekti. 'un 83'de Sörloth ile bulduğu gol öncesinde Ekuban'a adeta eskortluk yapan Jailson, golün baş sorumlusu olarak gösterildi. Takımın en çok eleştirilen isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendiği maçta da Onyekuru'yu tutamamış ve dev derbi sonrasında da eleştirilmişti. Sarı-lacivertli takımın en kötülerinden olan Jailson, 61.dakikada 'in yerine oyuna dahil olmuştu.
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