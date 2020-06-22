22 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin düşüşü sürüyor! 9 haftada...

F.Bahçe'de düşüş sürüyor! 9 haftada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 7 yıllık serisi sona erdi. Sarı-laciverliler son 9 karşılaşmada sadece Kayserispor'u yenebilirken, Vedat Muriqi'nin performansındaki düşüş de sürüyor.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında misafir olduğu 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 4 kez boyun eğdi.

Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK deplasmanında başlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettikten sonra oynadığı 5 karşılaşmadan ise sadece 1 puan toplayabildi. Fenerbahçe, deplasmanında yaşanan mağlubiyetle başlayan süreçte, MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilirken tek puanını Fraport TAV 'a karşı elde etti. Konuk olduğu mücadelelerde 14 puan yitiren Fenerbahçe, kalesini gole kapatamazken, son bölümde gol yollarında da etkisiz kaldı.

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DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA EN KÖTÜ İKİNCİ EKİP

Fenerbahçe, son 5 deplasman maçları baz alındığında en az puan toplayan ikinci ekip oldu. Sarı-lacivertliler, konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan BtcTurk 'un ardından en az puan alan ikinci takım oldu. Sarı-lacivertliler, kötü istatistiğini ile paylaştı.

DEPLASMANDA GOLE HASRET

Fenerbahçe, deplasmanda gol atmakta da oldukça zorlandı. Sarı-lacivertliler söz konusu dönemde oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. Bu süreçte kalesinde 9 gole engel olamayan Fenerbahçe, son iki deplasmanda ise gol atma başarısı gösteremedi.

VEDAT MURIQI SUSTU

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, son haftalarda gol yollarında etkisi kaldı. Sarı-lacivertli ekibe transferi uzun süre konuşulan ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Muriqi, ikinci yarıda ise performansını kaybetti. Ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydeden Muriqi, son 9 haftada ise biri penaltıdan sadece iki gol atabildi.

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