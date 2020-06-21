21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'dan büyük hata! Gol öncesinde...

Luiz Gustavo'dan büyük hata! Gol öncesinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'in yerine stoper bölgesinde görev alan , takımının yediği ilk golde büyük bir hata yaptı.

Süper Lig'in 28 haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takımda stoper mevkisinde görev yaptı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!

Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı yıldızın stoperde oynaması Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki çekmişti.

'in sakatlığında savunmanın göbeğinde forma giyen yıldız futbolcu Kasımpaşa'nın Mame Thiam'la bulduğu golde büyük bir hata yaptı.

BASİT BİR ÇALIM YEDİ

Hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahasında Luiz Gustavo'yu çalımlayan Thiam, yerden düzgün bir şekilde topu ağlara gönderdi.

Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi haberin devamı

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