Luiz Gustavo'dan büyük hata! Gol öncesinde...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine stoper bölgesinde görev alan Luiz Gustavo, takımının yediği ilk golde büyük bir hata yaptı.
Süper Lig'in 28 haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo stoper mevkisinde görev yaptı.
TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!
Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı yıldızın stoperde oynaması Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki çekmişti.
Serdar Aziz'in sakatlığında savunmanın göbeğinde forma giyen yıldız futbolcu Kasımpaşa'nın Mame Thiam'la bulduğu golde büyük bir hata yaptı.
BASİT BİR ÇALIM YEDİ
Hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahasında Luiz Gustavo'yu çalımlayan Thiam, yerden düzgün bir şekilde topu ağlara gönderdi.
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