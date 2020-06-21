21 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Medipol Başakşehir'de devam eden Martin Skrtel, turuncu-lacivertlilerde istikrar yakalamıştı. Slovak yıldız, Fenerbahçe ile arasında olan problem için kulübünün araya girmesini istemeyip rest çekti ve sorunu halletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 11:50
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Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in borcunu ötelemek veya taksitlendirmek için bulduğu formül Skrtel'den döndü.

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Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Sezon başı yönetimle ücret konusunda anlaşamayan ve sözleşme imzalamayan Skrtel, yaklaşık 1.5 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya gitmiş, bu parayı almaya hak kazanmıştı.

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Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, son ödeme gününden önce futbolcuyla temasa geçti, yüksek bir miktar olduğu için bunu bir ödeme takvimine sokmaya çabaladı.

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Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Ancak aylardır bekleyen Skrtel bu teklifi kabul etmedi.

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Martin Skrtel'den Başakşehir'e rest! Fenerbahçe...

Zaten mali anlamda ciddi sıkıntı içinde olan kulüp, pandemi sonrası daha da büyük bir kriz içine girdiği için bu kadar yüksek miktarı ödemekte zorlanıyordu.

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