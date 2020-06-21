21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Morozyuk: Neden olmasın

Morozyuk: Neden olmasın
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

 Rizespor'un Ukraynalı sağ beki Mykola Morozyuk, teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'de seve seve oynayacağını söyledi.

Rizespor'un Ukraynalı sağ beki Mykola Morozyuk, teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'de seve seve oynayacağını söyledi. İddiaları ülke basınına değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olacağım haberleri şu anda söylenti aşamasında. Teklif gelirse neden olmasın... Ancak şu anda olmayan bir şey hakkında konuşmanın anlamı yok" dedi. Morozyuk bu sezon ligde 21 maçta 1 asist yaptı.

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