20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Pellegrini hamlesinin sebebi belli oldu

Pellegrini hamlesinin sebebi belli oldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Sezonu Tahir Karapınar'la tamamlama kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü hoca ile görüşmesi gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertli yönetimin 66 yaşındaki çalıştırıcıyı seçmesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Şilili çalıştırıcının menajeri Jesus Martinez, sarı-lacivertli takımdan hemen takımın başına geçmesi için teklif aldıklarını açıkladı. Martinez, bu mümkün olmasa da gelecek sezon için bir anlaşmanın olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin sürpriz Pellegrini atağnın altında ise Trabzon ile oynanan kupa maçında kenar yönetimi konusunda yaşanan kaos yatıyor. Geçici hoca Tahir Karapınar otoriteyi sağlayamazken, Emre'nin de taktiklere karışması 'çok başlılığa' yol açtı.

F.Bahçe'den transfer hamlesi! Yıldız isim için harekete geçti... haberin devamı


EROL BULUT YEDEKTE
Deniz Türüç'ün oyundan alınmasına gösterdiği tepki de bunun sahaya yansıması olarak görüldü. Bu durumdan rahatsız olan yönetim bir an önce yeni teknik direktörü belirleme kararı aldı. Takımı toparlayacak ve otoriteyi sağlayacak isim olarak ise boşta olan Pellegrini gündeme geldi. Yaş ve Türk futbolunu tanıma kriterleri askıya alınarak 66 yaşındaki Şilili çalıştırcı ile temasa geçildi. Pellegrini ile anlaşılamaması halinde ise Erol Bulut'a resmi teklif yapılması bekleniyor. Başakşehir'le parlak bir sezon geçiren da listede bulunuyor.

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde , Manchester City gibi dev ekipleri çalıştıran Manuel Pellegrini son olarak West Ham'da görev yaptı.

Martinez'in sözleri ve Pellegrini'nin gelme ihtimali Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...” Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”
Usta yorumcudan sert sözler! F.Bahçe böyle yönetilmez Usta yorumcudan sert sözler! "F.Bahçe böyle yönetilmez"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör