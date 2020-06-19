Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov hamlesi

Fenerbahçe, bonservisi Shakthar Donetsk’te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için harekete geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi… Sarı- Lacivertliler bonservisi Shakthar Donetsk'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u transfer etmek için kolları sıvadı.



Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve Shakthar Donetsk ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.

Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak.



TAM BİR JOKER



Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.





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