Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov hamlesi
Fenerbahçe, bonservisi Shakthar Donetsk’te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için harekete geçti.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi… Sarı- Lacivertliler bonservisi Shakthar Donetsk'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u transfer etmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve Shakthar Donetsk ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.
Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak.
TAM BİR JOKER
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı