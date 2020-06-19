19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Oleksandr Zubkov hamlesi

F.Bahçe'den transfer hamlesi! Yıldız isim için harekete geçti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

, bonservisi ’te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan Ukraynalı kanat oyuncusu için harekete geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz hamlesi… Sarı- Lacivertliler bonservisi 'te olan ve kiralık olarak Macar ekibi Ferençvaroş'ta oynayan kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u transfer etmek için kolları sıvadı.

'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve Shakthar Donetsk ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Shakthar'a 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı oyuncuya da aynı rakamı teklif etmeyi düşünüyor.

Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak.

TAM BİR JOKER

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.

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