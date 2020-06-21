21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gözler Obradovic'te

Gözler Obradovic'te
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Fenerbahçe Beko'da gözler Zeljko Obradovic'e çevrildi. Başkan ile görüşerek ülkesine dönen Sırp koç, ailesine danıştıktan sonra önümüzdeki hafta kararını bildirecek.

Fenerbahçe Beko'da gözler Zeljko Obradovic'e çevrildi. Başkan ile görüşerek ülkesine dönen Sırp koç, ailesine danıştıktan sonra önümüzdeki hafta kararını bildirecek. Obra'nın hem maaşında hem takım bütçesinde indirime gitmeyi kabul ettiği ancak son bir düşünme payı istediği ifade edildi.

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