20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Serdar Aziz seferberliği

Serdar Aziz seferberliği
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2020

Kasımpaşa maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor.

Kasımpaşa maçında stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan ve tedavisine başlanan 'in durumu bugün belli olacak. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Cezalı Emre ve Ozan'ın yerine ise orta sahada Tolga ve Ekici yer alacak.

Usta yorumcudan sert sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pellegrini hamlesinin sebebi belli oldu Pellegrini hamlesinin sebebi belli oldu
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...” Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör