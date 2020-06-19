19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tek hedef Avrupa

Tek hedef Avrupa
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

İki sezondur beklentilerin uzağında kalan F.Bahçe'de 'in bitimine 7 hafta kala tek hedef kaldı. 'na 'a elenerek veda eden sarı-lacivertliler, hedefi için ligde ilk 5'te yer almaya çalışacak. Kanarya, kendisini kupadan eleyen bordo-mavililerin iki kulvarda mutlu sona ulaşması halinde 5. sıradan Avrupa'ya gitmenin planlarını yapacak.

43 puanla 7. sırada yer alan F.Bahçe, aynı puanla 6.'lıkta yer alan Alanya ve 44 puanla 5. 'ı geçmenin yollarını arayacak. için kestirme yol olan 'nda hayal kırıklığı yaşayan Kanarya, kalan haftaları en az kayıpla atlatmaya çalışacak. , , , G.Birliği, , Beşiktaş ve ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ilk 5 için savaşacak. 'un 1 yıl Avrupa'dan men cezasının onanması halinde ligi 6. sırada bitiren takım da Avrupa'ya gitmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe'ye müjde! Anlaşma sağlandı... haberin devamı

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