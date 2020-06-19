19 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de tek hedef Avrupa
İki sezondur beklentilerin uzağında kalan F.Bahçe'de Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala tek hedef kaldı. Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a elenerek veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa hedefi için ligde ilk 5'te yer almaya çalışacak. Kanarya, kendisini kupadan eleyen bordo-mavililerin iki kulvarda mutlu sona ulaşması halinde 5. sıradan Avrupa'ya gitmenin planlarını yapacak.
43 puanla 7. sırada yer alan F.Bahçe, aynı puanla 6.'lıkta yer alan Alanya ve 44 puanla 5. Beşiktaş'ı geçmenin yollarını arayacak. Avrupa için kestirme yol olan Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Kanarya, kalan haftaları en az kayıpla atlatmaya çalışacak. Kasımpaşa, Malatya, Göztepe, G.Birliği, Sivas, Beşiktaş ve Rize ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ilk 5 için savaşacak. Trabzon'un 1 yıl Avrupa'dan men cezasının onanması halinde ligi 6. sırada bitiren takım da Avrupa'ya gitmeye hak kazanacak.
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