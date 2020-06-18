18 Haziran 2020, Perşembe

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Volkan Demir: Ersun Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum

Fenerbahçeli Max Kruse, alacaklarının ödenmediğini öne sürerek sarı-lacivertlilerle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Kruse, benim maaşımı zamanında ödemediler diyerek önümüzdeki yılların alacaklarını da tashih edebilir" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, "Ersun Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.
18.06.2020
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