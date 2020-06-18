Volkan Demir: Ersun Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum

Fenerbahçeli Max Kruse, alacaklarının ödenmediğini öne sürerek sarı-lacivertlilerle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Kruse, benim maaşımı zamanında ödemediler diyerek önümüzdeki yılların alacaklarını da tashih edebilir" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, "Ersun Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.

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