19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Nenad Bjelica Betis yolunda

Nenad Bjelica Betis yolunda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Uzun süre ismi ile anılan için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın 'le görüştüğü ileri sürüldü.

Uzun süre ismi ile anılan için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın 'le görüştüğü ileri sürüldü. İspanyol basını, Bjelica'nın Betis'le anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Genç teknik adam da daha önce Betis'le iletişime geçtiğini doğrulayıp, "Zagreb'i çalıştırdığım dönemde benimle görüştüler" diye konuştu.

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