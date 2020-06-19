Nenad Bjelica Betis yolunda

Uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın Real Betis'le görüştüğü ileri sürüldü.

Uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica için dün flaş bir iddia vardı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için 3 kez temas kurduğu Hırvat hocanın Real Betis'le görüştüğü ileri sürüldü. İspanyol basını, Bjelica'nın Betis'le anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Genç teknik adam da daha önce Betis'le iletişime geçtiğini doğrulayıp, "Zagreb'i çalıştırdığım dönemde benimle görüştüler" diye konuştu.

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