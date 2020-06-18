Sergei Rebrov resmen açıkladı! Fenerbahçe'den teklif aldı mı?
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle anılan Ukraynalı teknik direktör Sergei Rebrov, resmi teklif alıp almadığı sorusunu cevapladı.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda teknik direktör olarak takımın başına getireceği iddia edilen Ukraynalı Sergei Rebrov, konu ile ilgili konuştu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Genç antrenör, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de herkes hakkında söylentiler çıkabilir. Geçen yıl örneğin, Ukraynalı antrenörler ve oyuncular hakkında bir çok söylenti vardı. Bunlar Türkiye için normal. Bir futbolcu ve ya antrenör bir yerde parlarsa, Türkiye'den onunla ilgilenilmemesi garip olur. Evet, bunlar sadece söylenti. Fenerbahçe ile görüşmem yok." dedi.
Sergei Rebrov, şimdiye dek Dinamo Kiev, al Ahli ve Ferencvárosi takımlarını çalıştırmıştı.
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