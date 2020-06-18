18 Haziran 2020, Perşembe

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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli futbolcunun ayrılığı büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe cephesinden olayın hukuksal boyutuyla ilgili açıklama geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 21:15
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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Max Kruse depremi yaşanıyor.

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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süredir devam eden aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de formasına kavuşamamıştı.

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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçında sahadaki yerini alamayan Max Kruse apandisit ameliyatı olmuştu.

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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Fenerbahçe yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu ameliyat sonrası 32 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

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Max Kruse'de flaş gerçek ortaya çıktı! Tazminat...

Alman yıldız sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Olayın şokunu yaşayan Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yaparak bu fesihin 'Mesnetsiz' olduğunu ifade etti.

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