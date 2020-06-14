14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Övgüler Altay’a

Övgüler Altay’a
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

maçında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'yi ayakta tutan Altay Bayındar'a övgü dolu sözler...

maçında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'yi ayakta tutan Altay Bayındar'a övgü dolu sözler... Maçın ardından Gustavo ile birlikte teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebrik ettiği genç file bekçisi, taraftarların da en çok konuştuğu isimlerdendi. Altay için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yer aldı.
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