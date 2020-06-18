Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sarı-lacivertli kulüp ise pandemi süreci öncesine ait hiçbir borç bulunmadığını ve kararı spor yargısına taşıyacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden şu ifadeleri kullandı:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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