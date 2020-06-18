18 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti

F.Bahçe'de olaylı ayrılık! Sözleşmesini feshetti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

Son dakika haberine göre, 'nin Alman yıldızı , alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sarı-lacivertli kulüp ise pandemi süreci öncesine ait hiçbir borç bulunmadığını ve kararı spor yargısına taşıyacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından , Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Spor Kulübü"

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