Fenerbahçe'nin istediği Carlos Eduardo için flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Carlos Eduardo'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brezilyalı yıldızı isteyen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. 30 yaşındaki futbolcu sürpriz bir şekilde imzayı attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon 10 numara pozisyonu için düşündüğü Carlos Eduardo'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre, Brezilyalı yıldız imzayı attı bile.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Carlos Eduardo, Al Hilal ile sözleşmesini sezon sonuna kadar (2 ay) uzattı.

Buna göre Al Hilal kulüp yönetimi Brezilyalı futbolcu Carlos Eduardo ile sezon sonuna kadar el sıkıştı. Ancak bu sözleşme sezonun devamını içermiyor ve oyuncu, 2 ay sonra serbest kalacak.

LİG BİTİNCE FENERBAHÇE'YE Mİ?

Öte yandan son günlerde Fenerbahçe'nin Eduardo ile yaz transfer sezonu için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilmişti.

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