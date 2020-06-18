18 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Birçok pozisyon yaşanan karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Deniz Türüç kenara alınmış ve o anlarda yıldız oyuncu çıkarılma kararına ilişkin tepki göstermişti. Emre Belözoğlu olayla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 14:29
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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa maçının 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti.

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre'yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yaptı.

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Trabzon'un Fenerbahçe'yi elediği kupa yarı finalinde bir enstantane zihinlere kazındı.

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Volkan Demirel kendisine gelen telefonu açtı ve hemen ardından kulübede Zeki Murat Göle'yi aradı.

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