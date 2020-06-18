Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıkarken tepki göstermişti! Ve Emre Belözoğlu konuştu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Birçok pozisyon yaşanan karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Deniz Türüç kenara alınmış ve o anlarda yıldız oyuncu çıkarılma kararına ilişkin tepki göstermişti. Emre Belözoğlu olayla ilgili konuştu. İşte detaylar...